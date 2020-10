Erfolgreiches Jugendformat in Lienz wird weitergeführt

Lienz – Der Corona-Lockdown hat im Frühjahr auch den Jugendlichen ihre gewohnte Freiheit genommen und zu Verunsicherung geführt. Petra Egger, die Leiterin der Dekanatsjugendstelle in Lienz, hat wie die meisten anderen die persönlichen Kontakte damals sehr vermisst. Um unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen dennoch ein geistliches Angebot für die Heranwachsenden bieten zu können, hat die Jugendleiterin in der Pfarre St. Andrä in den letzten Monaten vier „Summer Spirit“-Treffen organisiert. Ein Priester hat dazu jeweils einen religiösen Impuls gegeben, es gab Momente der Besinnung und des Gebetes. Ausgeklungen sind die Veranstaltungen bei Liedern am Lagerfeuer im Pfarrgarten. „Die Abende waren stets sehr gut besucht, und wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten“, berichtet Egger. Nicht nur Jugendliche aus dem Dekanat hätten daran teilgenommen, auch aus Südtirol seien Interessierte eigens gekommen.