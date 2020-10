Rätseln um Pfarrer für Strengen, Pians und Tobadill hat ein Ende

Strengen, Pians, Tobadill – Wer wird neuer Pfarrer? In den drei Gemeinden Strengen, Pian­s und Tobadill war das bis zuletzt ein Geheimnis, nachdem der bisherige Seelsorger, Georg Schödl, im Sommer bekannt gegeben hatte, dass er im Oktober ins Achental versetzt wird. „Lange sah es so aus, als ob wir gar niemanden bekommen würden“, betont der Pianner Bürgermeister, Harald Bonelli. Die für fleißige Kirchgänger erleichternde Nachricht kam am Sonntag. „Da wurde verkündet, dass es eine Übergangslösung geben wird“, betont der Strenger Dorfchef, Harald Sieß. Der Name war da aber noch nicht offiziell. Der „Neue“ heißt Joji Alex. Der 42-jährige Priester, der aus Indien stammt, wird als Vikar die seelsorgerische Betreuung in den Gemeinden übernehmen und auch nach Strengen ziehen. In Innsbruck absolviert er derzeit sein Doktorat.