Reisewarnungen: Thaler nimmt Osttirol in Schutz

Thaler hat auch Kontakte zur Wirtschaft im Bezirk Lienz geknüpft. Ihr Aufbegehren gegen die Reisewarnung für Osttirol haben die drei Unternehmerinnen Barbara „Bobs“ Schusteritsch, Kathrin Jäger und Christina Staffler in einem offenen Brief formuliert. Das Schreiben richtet sich unter anderem an den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, an Barbara Thaler, Vertreterinnen von Bundesministerien, die Tiroler Tourismusabteilung, an die Wirtschaftskammer und an das deutsche Robert-Koch-Institut. 120 Osttiroler Unternehmer haben den offenen Brief bis Redaktionsschluss mitunterzeichnet. „Und es werden stündlich mehr“, berichtete Staffler auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. In einem Telefonat habe Barbara Thaler der Initiative ihre grundsätzliche Unterstützung zugesagt.