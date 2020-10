Wohnungen wurden in Tirol auch im ersten Halbjahr 2020 teurer

Demnach wechselten im ersten Halbjahr in Tirol 2570 Wohnungen den Besitzer. Das sind um 274 Wohnungen (-9,6 %) weniger als vor einem Jahr, was aber angesichts des Corona-Lockdowns nachvollziehbar ist.

Die Preisentwicklung gestaltete sich je nach Bezirk unterschiedlich. In Innsbruck-Land und in Innsbruck, wo 48 % des Tiroler Wohnungshandels erfolgen, gingen die Quadratmeterpreise um 0,7 bis 1,8 Prozent zurück. Für eine Wohnung wurde im Schnitt aber um 5,5 % mehr bezahlt als vor einem Jahr – 258.664 Euro kostete eine Eigentumswohnung in Innsbruck-Land und 296.487 in der Landeshauptstadt.

Am stärksten kletterten die Preise in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel nach oben, nämlich um 10 %. Für eine Wohnung wurden im Schnitt 250.098 Euro (Kufstein) bzw. 407.044 Euro (Kitzbühel) auf den Tisch gelegt. Auf den Quadratmeterpreis gerechnet war die Steigerung noch deutlich höher. Der Bezirk Kitzbühel knackte damit laut dem Maklerverbund zum zweiten Mal die 400.000-Euro-Marke, lieferte einen neuen Tiroler Rekordpreis und landete im nationalen Ranking der teuersten Wohnungsbezirke hinter dem ersten Wiener Bezirk und Wien-Wieden auf dem dritten Rang.

In Imst belief sich der Durchschnittspreis pro Wohnung auf 237.230 Euro (-3,5 %), der Quadratmeterpreis stieg aber (+2,1 %). In Schwaz kostete eine Wohnung 248.465 Euro (+18,7 % bzw. +28,5 % je m²) und in Landeck 267.271 (-28,2 % bzw. -33,9 % je m²). Günstig seien die Eigentumswohnungspreise in Tirol nur in Lienz mit 150.023 Euro (-1,5 %, aber +21 % je m²) und in Reutte mit 131.685 Euro (-24,8 % bzw. -14 % je m²) , betonte Remax.