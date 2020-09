LASK fliegt mit „breiter Brust“ nach Lissabon

Mit noch frischen positiven Erinnerungen und „breiter Brust“ ist der LASK zum entscheidenden Play-off-Auftritt um die Europa-League-Teilnahme nach Lissabon aufgebrochen. Portugals Traditionsclub Sporting steht den Linzern am Donnerstagabend (21.00 Uhr/live ORF1) zum dritten Mal binnen eines Jahres gegenüber. Bei den „Löwen“ entspannte sich die Liga nach Corona-Erkrankungen in Kader am Tag vor der Partie ein wenig.

Beim LASK wurden die Hoffnungen, mit einem Sieg im K.o.-Duell zum zweiten Mal in Folge in die Europa League vorzustoßen, durch die Leistungen der vergangenen Woche verstärkt. 7:0 gegen Dunajska Streda, 3:1 gegen den WAC - die Athletiker wussten zu gefallen. „Wir fliegen mit einer Menge Selbstvertrauen nach Lissabon, das haben wir in den letzten zwei Spielen tanken können. Wir können dort mit breiter Brust auftreten“, betonte Mittelstürmer Marko Raguz vor dem Abflug in die Hafenstadt.

So sind u.a. Torhüter Renan Ribeiro und Linksverteidiger Cristian Borja aufgrund von Covid-19-Erkrankungen nicht dabei. Beim 1:0 gegen Aberdeen in der dritten Quali-Runde fehlten insgesamt neun Kaderspieler, einige kehrten inzwischen wieder ins Training zurück. So auch Chefcoach Ruben Amorim. Der 35-Jährige stand am Tag vor dem Spiel wieder am Trainingsfeld. Es war jedoch unklar, ob Amorim auch am Donnerstag an der Seitenlinie weilen wird. Beim Medientermin am Mittwochabend sollte er erneut von Assistent Emanuel Ferro vertreten werden.