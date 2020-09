Extinction Rebellion kündigen nächste Aktion in Wien an

Nach der Besetzung des Michaelerplatzes in der Wiener Innenstadt und der Blockade des Gürtels haben die Aktivisten für Mittwochnachmittag die nächste Aktion angekündigt. Ab 17.00 Uhr wollen sich die Manifestanten auf dem Helmut-Zilk-Platz vor der Albertina in der City versammeln. Unter dem Titel „Hört auf die Fakten“ berichtet der nach Angaben der Organisation wegen Morddrohungen geflohene Umweltaktivist Esteban über Verbrechen von Fracking Unternehmen in Argentinien.