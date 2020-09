Alternative Nobelpreise werden bekannt gegeben

In Stockholm werden am Donnerstag die diesjährigen Preisträger des Right Livelihood Awards bekannt gegeben. Die auch als Alternative Nobelpreise bezeichneten Auszeichnungen werden jedes Jahr an vier Personen oder Organisationen vergeben, die sich für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt einsetzen. Das Preisgeld beträgt jeweils eine Million Schwedische Kronen (94.928,00 Euro). Vergangenes Jahr war auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg geehrt worden.