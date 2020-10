4. Ausgabe der „Fair For Art Vienna“ mit 43 Ausstellern

Der Wiener Kunstmarkt ist trotz der Coronakrise optimistisch in den Herbst gestartet. Nach der „viennacontemporary“ und der „Parallel Vienna“ öffnet am Wochenende nun die zum vierten Mal stattfindende Kunst- und Antiquitätenmesse „Fair for Art Vienna“ (Wikam Herbstmesse) in der Aula der Wissenschaften. Der Verband Österreichischer Kunst- und Antiquitätenhändler bietet von 3. bis 11. Oktober 43 Ausstellern eine Plattform.