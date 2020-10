19 Festnahmen bei Razzien gegen pro-kurdische HDP in Türkei

Zum dritten Mal in einer Woche hat die türkische Polizei Razzien gegen Mitglieder der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP durchgeführt und dabei 19 Menschen festgenommen. Darunter seien die Ko-Bürgermeisterin der osttürkischen Stadt Kars, Sevin Alaca, sowie weitere Parteifunktionäre, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Zudem sei das Rathaus in Kars durchsucht worden.