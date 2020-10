Eurofighter-Piloten trainieren ab 5. Oktober Überschallflüge

Die Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird in großen Höhen geflogen. Das heißt, die Flüge werden über 12.500 Metern Höhe absolviert, um einen auftretenden Überschallknall am Boden zu minimieren. Zu Mittag von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr sowie am Wochenende finden keine Trainingsflüge mit Überschallgeschwindigkeit statt. Zudem werden die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten. Die Schallverteilung wird laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung gleicher Räume auf ein Minimum zu reduzieren.