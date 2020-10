Guggeis und Feldmann: Treffen der Hochbegabten beim Erler Erntedank

Erl – Thomas Guggeis und Tobias Feldmann sind zwei junge Musiker, die dabei sind, die Musikwelt zu erobern. Der Erste, 26 Jahre alt, mit dem Taktstock am Dirigentenpult, der Zweite, 29 Jahre alt, mit seiner Violine. Zwei Hochbegabte, die beim Erntedank der Erler Festspiele am Samstagabend aufeinandertrafen, um Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtes A-Dur-Konzert Nr. 5 (KV 216) zu musizieren. Die Musikerinnen und Musiker des Orchesters der Erler Festspiele waren dabei ihre treuen BegleiterInnen. Nur eingangs bei Mozarts Evergreen, der Ouvertüre zu „Le nozze di Figaro” (KV 492), ließ das Orchester noch die letzte Präzision und Schmissigkeit vermissen, die sich im weiteren Verlauf erfreulicherweise einstellten.

Mit einer Matinee am Sonntag endete das Erntedankfest. Es wurde kein unbeschwerter Vormittag, sondern einer voller dunkler Töne und Gedanken – und doch gäbe es da auch den musikalischen Lichtstrahl, der in Mozarts berühmtem Requiem durchbricht. Nur Simone di Felice am Pult tat sich schwer, diesen Strahl zufinden, zu pragmatisch, geradlinig fiel seine Interpretation der Trauermusik aus. Bei Witold Lutoslawskis dichter und harmonisch aufwühlender „Musique funèbre“ genauso wie eben beim nachfolgenden Requiem. Der Chor der Klangverwaltung sowie die Solisten (Sopran Florina Ilie, Mezzosopran Corinna Scheurle, Tenor Michael Porter, Bass Thomas Faulkner) und das Orchester boten unter Simone di Felices sicherer Leitung eine hochsolide Leistung. Aber – musikalisch blieb es im Erler Festspielhaus an diesem Sonntagvormittag etwas zu kühl.