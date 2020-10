Hannah Lessing: Einmal nach Mauthausen ist nicht genug

Wien – Was wäre, wenn ein Mädchen im Holocaust Instagram gehabt hätte? Der Ansatz irritiert. Der israelische Geschäftsmann und Regisseur Matti Kochavi hat sich dennoch an einer Antwort versucht und auf dem Instagram-Account „Eva.Stories“ eine Serie veröffentlicht. Aktuell hält das Projekt aus dem Frühjahr 2019 bei 1,3 Millionen Followern.

„Ist das gescheit“, fragt sich auch Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik für Opfer des Nationalsozialismus. Sie will diese Ansätze aber nicht nur verurteilen: „Die Jugendlichen haben sich zumindest damit auseinandergesetzt.“

Mit dem Nationalfonds begann vor 25 Jahren die institutionalisierte Gedenkarbeit der Repu­blik. 1986 hatte der Präsidentschaftswahlkampf von Kurt Waldheim das Land in eine reinigende Diskussion geführt, 1988 gedachte die Republik des Anschlusses an Hitler-Deutschland, 1991 gestand Kanzler Franz Vranitzky die Mitverantwortung von Österreichern an den NS-Verbrechen ein. 1995 schließlich folgte der Nationalfonds mit einer „Geste“ von 70.000 Schilling – 5000 Euro – für die Opfer.