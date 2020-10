Über abgelehnten Weidachhof-Antrag in Schwaz wird neuerlich abgestimmt

Am Areal des Altenheims Weidachhof in Schwaz entsteht neben einem neuen Seniorenheim auch ein sozialer Wohnbau.

Schwaz – Das Bauprojekt Weidachhof sorgte am 23. September für etwas, das in Schwaz seit der Gemeinderatswahl 2016 erst einmal vorkam: SPÖ, Grüne, FPÖ und die freien Mandatare überstimmten wie berichtet die ÖVP-Fraktion bzw. sorgten mit einer Patt-Situation für die Ablehnung eines Antrags den Weidachhof-Bebauungspla­n betreffend. Jetzt sorgt der Neubau des abgebrannten Altenheims samt geplanten Wohnungen und Parkanlage für eine außertourliche Gemeinderatssitzung.

Kranzl war als freier Mandatar nicht bei der Clubobleute-Sitzung von ÖVP, SPÖ, Grünen und dem FP-Mandatar. Bei selbiger wurden sich die Mandatare schnell einig: „Der neuerliche Antrag wird nun positiv beschlossen werden“, lässt VBM Victoria Weber (SPÖ) wissen. Wobei sie hinzufügt, dass es sich um einen leicht abgeänderten Antrag handle. Und es in dieser Abänderung um Wesentliches gehe. „Es wird nun festgehalten, dass trotz Geschoßhöhenverringerung kein Quadratmeter gemeinnütziger Wohnraum verloren gehen darf“, erklärt Weber. Das Verhältnis von frei am Markt verkaufbarer Wohnfläche zu sozialem Wohnbau werde sich von 40:60 nun auf 30:70 ändern.

Damit sei für die SPÖ die Höhenreduktion des Baukörpers in Ordnung. „Denn wir kämpfen nicht für frei finanzierbare Wohnungen, davon gibt es in Schwaz mehr als genug“, sagt Weber. Die Grünen argumentieren genauso. GR Hermann Weratschnig ergänzt: „Ob ein Stockwerk weggelassen wird oder der Bau tiefergelegt wird, liegt bei der WE.“ Wie berichtet, hat die WE auf 50 Jahre das Baurecht auf dem Areal. „Es gab Irritationen“, sagt BM Hans Lintner. Er sei von der Diskussion in der letzten Gemeinderatssitzung „total überrascht“ worden. Offenbar sei im Bauausschuss das Thema nicht richtig kommuniziert worden. Laut Lintner seien auch die beiden freien Mandatare informiert worden, und nun rechne man mit einer breiten Mehrheit für den Antrag. „Er wurde um einen dritten Punkt ergänzt, damit die Sorgen um den geförderten Wohnraum wegfallen“, sagt Lintner.