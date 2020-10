Fahrradwege in der Region St. Johann unter der Lupe

St. Johann i.T. – Schon seit gut 14 Tagen nehmen die acht Teilnehmer an der Radchallenge in der Region St. Johann teil und sind derzeit nur noch mit dem Fahrrad unterwegs. Bis Mitte Oktober sollen so möglichst viele Informationen zum Zustand der Radwege und -infrastruktur zusammengetragen werden. Außerdem sollen Erkenntnisse zur Radfreundlichkeit der Region gewonnen werden. Hierzu hat die Marktgemeinde St. Johann in Tirol ein eigenes Tool entwickelt, in dem alle Wege erfasst sind und bewertet werden können.