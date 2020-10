Uni Wien startete coronabedingt „hybrid“ ins Studienjahr

„Hybrid“ wurde das neue Studienjahr am Donnerstag um acht Uhr in der Früh im Audimax der Universität Wien eingeläutet. Coronabedingt konnte nur ein Teil der Studierenden die Pharmazievorlesung vor Ort verfolgen, die anderen waren digital per Livestream dabei. Um eine Verbreitung von Covid-19 an der Uni möglichst zu verhindern, gilt für alle Personen durchgängig Maskenpflicht, die Sitzplätze sind nummeriert, zum Sitznachbar muss ein Meter Abstand eingehalten werden.