Naturnahe Oase zum Genießen: Wintergarten richtig planen

Ein Wintergarten kann zum zweiten Wohnzimmer mitten in der Natur werden.

Rosenheim –„Einen Wintergarten braucht eigentlich kein Mensch. Aber wer einen hat, der möchte ihn nie mehr missen.“ So beschreibt der Branchen-Experte Franz Wurm gern, was für ihn den Charme eines solchen gläsernen Hausanbaus ausmacht.

Der Wintergarten ist zwar ein Raum, in dem man sich gern aufhält, aber zum Wohnen benötigt man ihn nicht unbedingt. Er ist ein Stück Luxus, eine naturnahe Oase zum Genießen. „Für viele Menschen hat es einen besonderen Reiz, dass sie zu allen Jahreszeiten quasi draußen sein können“, sagt Wurm.

Welcher Platz am Haus der richtige ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. „Besonders warm und sonnig ist es im Osten, Süden und Westen. Aber auch ein Nordwintergarten hat seinen Reiz, muss allerdings in den kühlen Jahreszeiten gut beheizt werden“, so Wurm. Andererseits werden solche Wintergärten im Sommer auch nicht zu heiß.