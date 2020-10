Einheitlichkeit gefordert: „Globale Krise nicht mit Kleinstaaterei bekämpfen“

Stams – In wenigen Wochen soll die Reisewarnung Deutschlands gegen Tirol weg sein. So optimistisch bleibt Tirols LH, Günther Platter. „Ich erwarte mir jetzt auch von den Regierungschefs, dass sie dieses Thema ansprechen.“ Platter nimmt damit VP-Parteikollege, Kanzler Sebastian Kurz in die Pflicht. Zumindest das Freitesten müsse möglich sein. Weder will sich Platter mit der ab 15. Oktober drohenden Registrierpflicht für den Personengrenzverkehr anfreunden noch mit der im Raum stehenden Fünf-Tages-Quarantäne: „Das ist auch für Bayern ein riesiger Nachteil – der Wirtschaftsaustausch wird dann erheblich erschwert.“ Deshalb, so Platter, gelte es „Bayern zu überzeugen, dass dieser Weg nicht ideal ist“.