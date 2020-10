Erfundenes Video von Polizeigewalt sollte Anzeige verhindern

Wer in Österreich auf die Bestechlichkeit oder ein blindes Auge der Polizei hofft, wird enttäuscht. Dies zeigen zumindest regelmäßig Prozesse um Amtsmissbrauch. Dazu musste sich gestern am Landesgericht ein 55-Jähriger verantworten, der im Mai aus Sorge um seinen Sohn auf Abwege geraten war. Jener war nämlich bei einer Lokaltour in der Innsbruck verhaftet worden und musste sogar ins Polizeianhaltezentrum überstellt werden. Bei der Polizeiinspektion machte der Vater darauf geltend, dass vom Einsatz ein Video existiere, das belegen würde, dass Beamte den bereits gefesselten Sohn weiter bedroht und geschlagen hätten.