Österreichs Touristiker befürchten Preisschlacht im Winter

„Die Menschen warten ab, sind aber bereit, ihren Urlaub zu buchen, sobald sich die Situation bessert“, sagte Herwig Kolzer, Region Manager Nord-Westeuropa in der Österreich Werbung. Hoffnungen setzt Österreich – mit mehr als 70 Mio. Nächtigungen Marktführer im Wintertourismus – vor allem in Stammgäste. Umfragen hätten gezeigt, dass die Mehrheit der Gäste in wichtigen Herkunftsmärkten wie den Niederlanden oder Großbritannien am geplanten Winterurlaub festhalten möchte. Potenzial sieht man auch bei jenen, die heuer auf Fernreisen zu Stranddestinationen wegen der Reisebeschränkungen verzichten müssen. Mehrere Millionen Euro wurden deshalb heuer zusätzlich lockergemacht, um in 20 Ländern für Urlaub in Österreich zu werben.