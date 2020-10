Tschechien gedenkt am ersten Todestag Karel Gott

Zahlreiche Fans haben am ersten Todestag des Schlagersängers Karel Gott Blumen an sein Grab gebracht und Kerzen angezündet. Die „goldene Stimme aus Prag“ war am 1. Oktober 2019 für immer verstummt. Vom Grabmal auf dem Friedhof Prag-Malvazinky gingen am Donnerstag viele weiter zur nahe gelegenen Villa, in welcher der Sänger von Hits wie „Biene Maja“ und „Lady Carneval“ mit seiner Familie gelebt hatte. Manche reisten von weither an.