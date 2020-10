Gemeinde Reutte bleibt auf 57.121 Aktionsscheinen sitzen

Reutte – Sie startete am 1. Juli, endete am 30. September und sollte die regionale Wirtschaft ankurbeln: die Gutscheinaktion der Marktgemeinde Reutte zur Abfederung wirtschaftlicher Einbußen durch die Corona-Krise. Jeder Bürger mit Wohnsitz in Reutte konnte solche Gutscheine im Wert von maximal 100 Euro pro Person erwerben – gezahlt werden mussten jedoch nur 80 Euro. Die restlichen 20 Euro steuerte die Marktgemeinde bei. Hätten alle Einwohner davon Gebrauch gemacht, hätte dies eine Kaufkraftverbesserung von rund 700.000 Euro ergeben.