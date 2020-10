Lewandowski zu Europas Fußballer des Jahres gewählt

Der polnische Stürmer Robert Lewandowski von Triple-Gewinner FC Bayern München ist Europas Fußballer des Jahres. Der Torschützenkönig gewann die Wahl der Europäischen Fußball-Union vor seinem Teamkollegen Manuel Neuer und dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City, wie die UEFA am Donnerstag bekannt gab.

Der 32-Jährige wurde Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga (34 Tore), Champions League (14) und im DFB-Pokal (6), dazu kamen die Bayern-Triumphe in allen drei Wettbewerben sowie die beiden Supercup-Siege in dieser Saison. Fehlt nur noch die mögliche Wahl zum Weltfußballer des Jahres.