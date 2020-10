Wutbürger hinterm Steuer werden mehr: Verkehr als Spiegel der Gesellschaft

Innsbruck – Knapp auffahren, auf der Autobahn vor einem vermeintlichen Kontrahenten auf die Bremse steigen, hupen, rechts überholen, schneiden: Manche Mitbürger mutieren hinter dem Steuer zu wütenden Dränglern und fluchenden Racheengeln mit riskantem Fahrstil, oft nach dem gefährlichen Motto „Dem oder der werd’ ich’s noch zeigen“. In Untersuchungen wird aggressiver Fahrstil zwar nicht eigens als Unfallursache aufgelistet, sehr wohl zu finden ist aber zum Beispiel mangelnder Sicherheitsabstand. In Tirol kam es im vergangenen Jahr laut Statistik Austria aus diesem Grund 259-mal zu Unfällen mit Verletzten. In 572 Fällen waren Vorrangverletzungen die Ursache, 486-mal eine nicht angepasste Geschwindigkeit und 104-mal Überholmanöver. Raser verursachten sechs von 37 tödlichen Unfällen in Tirol.