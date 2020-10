Cupra Formentor – Das Kap der schnellen Hoffnung

Den Cupra-Knopf am Volant zwei Sekunden lang gedrückt, schon ist der gleichnamige Modus an, der Motorsteuerung, Schaltfrequenzen, Allrad, Lenkung und ESC scharf stellt. In den Anzeigen macht der hitzige Katalane darum äußerst wenig Aufhebens, mehr als eine kleine Logo-Einblendung am Instrumentenschirm passiert nicht.