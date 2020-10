VW-Tiguan: Renovierter Bestseller rollt heran

Vom Tiguan hat VW allein in Österreich bisher 88.309 Einheiten in den vergangenen 13 Jahren verkauft.

München, Innsbruck – Vor wenigen Tagen hätte die Tiroler Tageszeitung erste Fahreindrücke mit dem facegelifteten Tiguan sammeln sollen; die sich häufenden Corona-Reisewarnungen haben diesem Ansinnen jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch hält Volkswagen am Vorhaben fest, im laufenden Oktober das kompakte Sport Utility Vehicle, auf Hochglanz poliert und in vielerlei Hinsicht modernisiert, in den Handel zu bringen.