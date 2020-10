EU-Länder streiten beim Gipfel über Linie zur Türkei

Im Streit mit der Türkei über Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer haben die EU-Staaten am Donnerstag stundenlang um eine gemeinsame Linie gerungen. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel warb beim Sondergipfel in Brüssel um ein konstruktives Verhältnis zu dem NATO-Staat. Vor allem Zypern und Österreich forderten hingegen neue Sanktionen gegen die Türkei, die offiziell immer noch EU-Beitrittskandidat ist.

EU-Ratschef Charles Michel unterbrach die Sitzung der 27 Staats- und Regierungschefs am Abend für knapp zwei Stunden, um in kleinen Runden einen Kompromiss zu suchen - zunächst ohne greifbaren Erfolg. Doch daran hing auch eine zweite wichtige außenpolitische Frage: die Verhängung von längst angekündigten Sanktionen gegen Akteure in Weißrussland wegen Wahlfälschung und Gewalt gegen die Opposition. Zypern hatte ein Veto eingelegt, um auch gegen die Türkei Strafmaßnahmen durchzusetzen.