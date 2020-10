EU-Länder streiten beim Gipfel über Linie zur Türkei

Neun Stunden nach Beginn ist der Brüsseler EU-Sondergipfel in der Nacht auf Freitag neuerlich in eine Pause gegangen. Das teilte der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel ohne nähere Angaben auf Twitter mit. Diplomaten zufolge suchten die Staats- und Regierungschefs weiter nach einer gemeinsamen Linie im Erdgasstreit mit der Türkei. Demnach blockierte Zypern weiterhin gemeinsame Schlussfolgerungen und forderte eine schärfere Haltung gegen die Türkei.

Hintergrund ist, dass die Türkei im östlichen Mittelmeer Erdgasfelder erforschen lässt, was Griechenland und Zypern für illegal halten. Zypern fordert deshalb Sanktionen gegen Ankara und blockiert längst angekündigte Strafmaßnahmen gegen Akteure in Belarus wegen Wahlfälschung und Gewalt gegen die Opposition.

Bereits am frühen Abend hatte EU-Ratschef Michel das Plenum nach einer ersten Diskussion zur Türkei für knapp zwei Stunden unterbrochen, um in kleinen Runden einen Kompromiss zu suchen. Anschließend berieten die 27 Staats- und Regierungschefs zunächst über die Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny in Russland und den Konflikt in Berg-Karabach.