Trump und First Lady Melania positiv auf Corona getestet

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch seine Frau Melania sei infiziert, teilte Trump in der Nacht auf Freitag auf Twitter mit. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Erholungsprozess beginnen. „Wir werden das zusammen überstehen!“ Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt.