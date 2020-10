Trump senkt Aufnahme von Flüchtlingen in USA auf Rekordtief

US-Präsident Donald Trump hat die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen auf ein Rekordtief gesenkt. Wie das Außenministerium mitteilte, sollen im am Donnerstag begonnenen Haushaltsjahr 2021 nur noch 15.000 Flüchtlinge über ein spezielles Aufnahmeprogramm in die USA kommen dürfen. Unter Ex-Präsident Barack Obama waren noch mehr als 100.000 Menschen aufgenommen worden. Unterdessen distanzierte sich Trump aufgrund des steigenden Drucks von rechtsextremen Gruppen.

Eine Trump-Anweisung, wonach keine Arbeitsvisa für Ausländer mit besonderen beruflichen Qualifikationen mehr ausgestellt werden sollen, wurde indes per Gerichtsbeschluss vorläufig außer Kraft gesetzt. Ein US-Bundesrichter in San Francisco erließ eine einstweilige Verfügung gegen die Direktive. Trump habe damit seine Vollmachten überschritten, zitierte das „Wall Street Journal“ aus dem Beschluss. Die Anweisung stammt vom Juni und gilt bis Jahresende. Das Weiße Haus begründete sie mit der hohen Arbeitslosigkeit in den USA infolge der Corona-Krise.