Gezerre um Grippe-Impfung und Corona-Tests in Tirol

Die Beschaffung für die Impfaktionen läuft über die Bundesbeschaffungsagentur (Bund) und wird vom öffentlichen Gesundheitsdienst ausgegeben. Von Seiten des Landes Tirol werden aus diesem Segment keine Impfungen bezogen. Eine kostenlose Influenza-Impfung wie in Wien fordert Bachler. In Wien hat die Gratis-Impfung bei Erwachsenen bereits begonnen, für Tirol gibt es noch keinen konkreten Termin zum Start der Gratis-Influenza-Impfungen für Kinder. Die Lieferung soll laut Land erst ab Mitte Oktober in Tranchen erfolgen, verabreicht dann durch Haus- und Kinderärzte.

Abseits der Influenza-Impfungen geht es seit Tagen in vielen Labors rund. Seit der deutschen Reisewarnung ist die Nachfrage auf PCR-Tests massiv gestiegen. Nicht zuletzt, weil viele für eine Einreise in Deutschland einen negativen PCR-Test brauchen. „Gleich mit Beginn der Reisewarnung am Freitag liefen die Telefone heiß“, sagt Mikrobiologe Johannes Möst, der ein Labor in Innsbruck betreibt. Ein Rundruf in mehreren Labors zeigt: Im Schnitt werden in den Labors 90 Euro für einen PCR-Test verlangt, ein Abstrich plus PCR-Test kostet 120 Euro. Nicht in jedem Labor werden automatisch Abstriche gemacht. Patienten berichten davon, dass es auch andere Preise gibt – etwa, wenn man ein „schnelles“ Ergebnis wolle. Da kann es vorkommen, dass ein Test bis zu 200 Euro kostet.