Blockade von Extinction Rebellion in Wien aufgelöst

Die Blockade der Klimaaktivisten von Extinction Rebellion (XR) in der Friedrichstraße Ecke Operngasse in der Wiener Innenstadt wird aufgelöst. Die Manifestanten gaben via Twitter bekannt, dass eine entsprechende Durchsage seitens der Polizei erfolgt sei. Die Polizei teilte mit, dass der Verkehr und die Bewegungsfreiheit der Bürger doch unzumutbar beeinträchtigt worden seien. Einige Aktivisten verließen die Blockade freiwillig, andere wurden unter Zwang weggebracht.