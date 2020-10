Zahlreiche Tote bei Überschwemmungen im Ostkongo

Bei schweren Überschwemmungen im Kongo sind mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Bei der Katastrophe in der Ost-Provinz Nord-Kivu wurden zudem zahlreiche Gebäude sowie Teile einer wichtigen Verbindungsroute zerstört, wie die Provinzregierung mitteilte. „Wir haben gerade 15 Leichen aus dem Wasser gezogen“, sagte der in die Region entsandte Behördenvertreter Roger Malinga in der Nacht auf Freitag. Viele Anrainer wurden obdachlos.