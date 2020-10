Von der Leyen will mit Johnson Verhandlungsbilanz ziehen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen berät am Samstag per Videokonferenz mit Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. Von der Leyens Sprecher kündigte das virtuelle Treffen am Freitag auf Twitter an. In den Gesprächen wird es demnach darum gehen, „eine Bilanz der Verhandlungen“ über die künftige Beziehung der EU mit Großbritannien sowie ein Handelsabkommen zu ziehen.