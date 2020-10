„Zwei, Vier, Sex“ im Kellertheater: Komödie light mit erotischem Infight

Innsbruck – Stückverfasser Stefan Vögel macht seinen Nachnamen zum Programm. In seiner Komödie „Zwei, Vier, Sex“, die am Donnerstag, inszeniert von Manfred Schild, im Kellertheater ihre Premiere erlebte, ist ziemlich oft vom Vögel-n die Rede.

Plotmäßig ergibt sich folgende Ausgangs-Stellung (man merkt es schon – ein Abend mit so viel Gerede über Sex hinterlässt schreiberisch Spuren): Zwei einander unbekannte Hetero-Ehepaare – Alex und Doris auf der einen Seite der Bettstatt, Christoph und Bea auf der anderen, treffen sich, vermittelt über eine einschlägige Plattform, zum Partnertausch. Fremdvögeln mit Blankoscheck quasi, „rein, pur und emotionslos“.

Doch zweien der vier vergeht schon im Vorfeld die Lust. Statt freudvollen Beisammenseins wird gestritten, die Männer balzen, die Frauen schmollen, so wird das nichts, warum sollte es auch? Beide Paare suchen mit Sex auf Knopfdruck die Flucht nach vorne, der Beziehungskitt ist schon längst futsch, falls es ihn je gegeben hat. So wird, quasi kreuzweise, noch rasch intrigiert und Rache genommen – et voilà: übrig bleiben vier solitäre Herzen.