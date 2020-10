688 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden betrug am Freitag 688 und lag damit deutlich unter den 873, die noch am Vortag vom Innenministerium gemeldet wurden. Die Zahl der aktiv Erkrankten stieg dafür leicht von 8.370 auf 8.385 an. Bisher gab es 46.374 positive Testergebnisse. 803 Personen sind an den Folgen des Virus verstorben und 37.186 wieder genesen. Aktuell befinden sich 472 Personen in Spitalsbehandlung, davon 100 auf Intensivstationen.