Zwischen Punktlandung und Regenfall

Mutters – Ehe Wind und Regen den Mountainbikern die Show stehlen sollten, gehörte die große Crankworx-Bühne in Mutters am Freitag ganz den Königen der Freestyle-Szene. Im Slopestyle-Bewerb schnappte sich der Schwede Emil Johansson den Sieg und feierte damit den dritten Erfolg in Serie auf der Crankworx-World-Tour. Bei schwierigen Bedingungen setzte sich der 21-Jährige mit 94 Punkten vor dem Franzosen Tomas Lemoine (90) und dem Deutschen Erik Fedko (88) durch. Österreicher war keiner am Start.