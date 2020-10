Innsbruck – In der Tiroler ÖVP steigt die Nervosität, am 12. Oktober wird der Vorsitzende der unabhängigen Expertenkommission Ronald Rohrer seinen Bericht zum Corona-Krisenmanagement im Land präsentieren. In der ÖVP geht es in erster Linie darum, Parteichef und Landeshauptmann Günther Platter aus der Schusslinie zu nehmen. Schließlich wird sich die Öffentlichkeit auf den Bericht stürzen. Dass darin Defizite aufgezeigt werden, davon wird ausgegangen.