Motorenlieferant Honda steigt Ende 2021 aus Formel 1 aus

Sieben Jahre nach dem Comeback wird sich Honda Ende 2021 wieder aus der Formel 1 verabschieden. Der japanische Konzern wolle sich ganz auf emissionsfreie Technologien konzentrieren, teilte CEO Takahiro Hachigo am Freitag mit, die Formel 1 passe da nicht ins Bild. Red Bull und AlphaTauri müssen sich damit nach einem neuen Motor-Lieferanten umschauen. Doch der Schock in der Branche wirkt tiefer: Werden andere Hersteller folgen - und wann?

Die Pandemie mit Produktionsstopps und unterbrochenen Lieferketten hat auch die Autoindustrie schwer getroffen. Honda rechnet zum Bilanzstichtag 31. März 2021 mit einem Nettogewinn von 165 Milliarden Yen (1,3 Mrd. Euro) - 63,8 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Automobil-Industrie stecke in einem Wandel, der nur einmal in einem Jahrhundert passiere. Die Ressourcen sollen daher in Forschung und Entwicklung von Zukunftsantrieben gesteckt werden. Oberste Priorität: Bis 2050 will Honda klimaneutral sein.