EU-Gipfel beschäftigt sich mit Bewältigung der Coronakrise

Am Freitag hat sich der EU-Gipfel in Brüssel hauptsächlich mit der Bewältigung der Coronakrise in Europa beschäftigt. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Anschluss betonte, habe es „eine intensive Diskussion“ gegeben, obwohl das Thema „auf der Tagesordnung des Rates nicht vorgesehen war“. Man habe dies aber eingefordert, da es „Bereiche gebe, wo eine europäische Abstimmung wichtig wäre“. Ein „zweiter Lockdown in Österreich“ müsse unbedingt verhindert werden, so Kurz.