Biopic „Miss Marx“ eröffnet 58. Viennale am 22. Oktober

Die 58. Viennale eröffnet mit Marx - nicht mit Karl, sondern mit Tochter Eleanor. Das Biopic „Miss Marx“ von Susanna Nicchiarelli, das heuer Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig feierte, wird am 22. Oktober das Festival einläuten. Die Projektion findet dabei gleichzeitig in allen zehn der Viennale heuer zur Verfügung stehenden Kinos statt. So kompensiert man die ob der Coronavorgaben reduzierte Sitzkapazität bei der traditionellen Eröffnungsgala im Gartenbaukino.