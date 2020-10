Irischer Dichter Derek Mahon gestorben

Der irische Dichter Derek Mahon ist tot. Der in Belfast geborene Poet sei nach kurzer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben, teilte sein Verlag am Freitag mit. Oft wurde der in Belfast geborene Mahon mit Louis MacNeice oder Samuel Beckett verglichen, viele Iren lasen seine Werke schon zu Schulzeiten. Ein letzter Gedichtband des Verstorbenen namens „Washing Up“ soll noch in diesem Monat erscheinen.

Der irische Fernsehsender RTÉ hatte im Frühjahr zu Beginn der Corona-Krise seine Nachrichten damit beendet, ein Gedicht von Mahon namens „Everything is Going to be All Right“ („Alles wird gut werden“) vorzutragen.