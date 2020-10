Bildstein/Hussl bei 49er-EM auf Rang fünf verbessert

Benjamin Bildstein und David Hussl haben bei den Segel-Europameisterschaften auf dem Attersee in der 49er-Klasse am Freitag die Ränge drei und vier belegt und waren damit Tages-Beste. In der Gesamtwertung schob sich das Vorarlberger Duo auf den fünften Platz. In den übrigen Klassen mit OeSV-Beteiligung gab es wegen zu geringen Windes keine gewerteten Wettfahrten.