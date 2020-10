Weißrussland: Frauen protestieren gegen Lukaschenko

Trotz wachsenden Drucks in Weißrussland (Belarus) wollen Frauen am Samstag zu Tausenden gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestieren. Die Demonstrantinnen versammeln sich wie jeden Samstag am Nachmittag in der Innenstadt. Die Proteste richten sich gegen Polizeigewalt und massenhafte Festnahmen, wie die Organisatorinnen mitteilten. Die traditionelle Samstagdemonstration sei als ein „Blumenmarsch“ geplant, hieß es.