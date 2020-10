19-jährige Bikerin stirbt nach Kollision mit Pkw in NÖ

Eine 19-jährige Motorradfahrerin ist am Freitagabend in Hofstetten-Grünau im Bezirk St. Pölten-Land gegen einen entgegenkommenden Pkw gekracht. Sie wurde laut Angaben der Polizei in eine Wiese katapultiert und erlag trotz Wiederbelebungsmaßnahmen eines Notarzt-Teams noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen. Vor der Kollision hatte die 19-jährige mehrere Pkw überholt. Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 19.00 Uhr auf der B39 in Richtung Mariazell.