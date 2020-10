Johnson: Chancen für Regelung der EU-Beziehungen intakt

Die Aussichten auf eine Vereinbarung bis zum Jahresende seien „sehr gut, wenn alle einfach etwas gesunden Menschenverstand an den Tag legen“, sagte Johnson der Zeitung. In seiner Videokonferenz am Nachmittag mit von der Leyen soll es um den Stand der Verhandlungen zu den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit gehen.

Sprechen dürften der Premier und die Kommissionschefin zudem über die von Johnson per britischem Gesetz geplanten, einseitigen Änderungen am bereits in Kraft getretenen Brexit-Vertrag. Gegen diese hatte die EU am Donnerstag rechtliche Schritte eingeleitet.