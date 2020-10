Falco Privatstiftung geht gegen Team HC-Wahlkampfsong vor

Die Falco Privatstiftung geht rechtlich gegen das Team Strache des früheren Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache vor. Grund ist, dass in einem am Donnerstag präsentierten und in Sozialen Medien abrufbaren Wahlkampfsong die „unverkennbare Stimme Falcos zu Wahlwerbezwecken“ verwendet werde. Das seit 1. Oktober kursierende Musikvideo mit dem Titel „HC is back!“ imitiere „unverkennbar Stimmlage, Tonfall, Sprachmelodie und Dialekt“ des 1998 verstorbenen Künstlers.