Berg-Karabach: Armenien meldet Großangriff Aserbaidschans

Bodentruppen Aserbaidschans haben am Samstag laut der armenischen Regierung einen groß angelegten Angriff in der Konfliktregion Berg-Karabach gestartet. Aserbaidschanische Truppen seien sowohl aus nördlicher als auch südlicher Richtung „mit starken Einheiten“ vorgerückt, teilte das Verteidigungsministerium in Eriwan mit. Es sprach von „heftigen Kämpfen“. Seit Tagen liefern sich die beiden verfeindeten Staaten Gefechte um das von Armenien kontrollierte Gebiet in Aserbaidschan.