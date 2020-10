Chef wollte Mitarbeiter in Wien anzünden

Ein 28-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Wieden von seinem Chef mit Benzin übergossen worden. Anschließend wollte der 32-Jährige den Mann mit einem Feuerzeug anzünden, ein Zeuge verhinderte dies. Als Motiv gab der kurze Zeit später festgenommene Täter an, Streit mit dem 28-Jährigen gehabt zu haben, weil er mit dessen Arbeitsleistung nicht zufrieden sei, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass aus der Einvernahme. Den vorgeworfenen Mordversuch bestritt er.