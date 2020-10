Autolenker ohne Führerschein raste in Wien auf Polizistin zu

Ein Autolenker ohne Führerschein ist am Freitagabend in Wien-Meidling auf eine Polizistin zugerast und anschließend nach kurzer Flucht festgenommen worden. Die Beamtin wollte das Auto bei einer Schwerpunktkontrolle durch Handzeichen anhalten. Der 27-Jährige bremste kurz ab, gab jedoch dann wieder Gas. Einen Zusammenstoß konnte die Beamtin nur durch einen großen Sprung zur Seite verhindern, berichtete die Polizei am Samstag. Der Mann wurde mehrfach angezeigt.