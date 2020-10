Viele Tote nach Explosion einer Autobombe in Afghanistan

Mindestens 15 Menschen sind bei der Explosion einer Autobombe in Afghanistan gestorben. Das teilte ein Sprecher der östlichen Provinz Nangarhar am Samstag mit. Mindestens 42 Menschen wurden demnach verletzt, einige von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Bei den meisten Opfern handle es sich um Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, sagte der Sprecher. Einige Angreifer seien getötet worden, bevor sie auf das Gelände eines Bezirksgebäudes stürmen konnten.